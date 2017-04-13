Pro loco Grottolella, aperte le iscrizioni, spazio a giovani e alle nuove idee

Grottolella - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni della Pro Loco Crypta Castagnaria del comune di Grottolella, iscrizioni che resteranno aperte fino al 30 aprile e il nuovo direttivo, da poco costituito, punta molto decisamente sul coinvolgimento e sulla partecipazione soprattutto delle giovani generazioni, allo scopo di organizzare importanti momenti culturali e sociali nel piccolo comune irpino, dove da sempre la Pro Loco ha avuto un ruolo guida e di riferimento per la comunità. “Sono onorato di guidare la Pro Loco, e ringrazio gli iscritti e i membri del direttivo per avermi scelto, sono certo che tutti insieme faremo un buon lavoro, tutti dobbiamo sentirci parte di un progetto comune. Punteremo molto sui giovani, perché le nuove generazioni possono fare molto per la nostra comunità, i giovani avranno un ruolo di primo piano nella Pro Loco, infatti ci saranno già tre giovani a cui affideremo compiti importanti, e ringrazio Adriana Guerriero Elisabetta Morante e Davide Magliacane per aver abbracciato il nostro progetto. Ovviamente dall’apertura delle iscrizioni ci aspettiamo altri giovani e nuove idee. Puntiamo decisamente al dialogo con tutte le altre formazioni sociali presenti sul territorio, occorre a nostro avviso fare sinergia e confrontarsi sulle varie iniziative da organizzare., tutti dobbiamo concorrere per far crescere la nostra comunità, siamo pronti al dialogo con tutti quelli che hanno a cuore il nostro paese. Vogliamo fare delle iniziative di spessore, dando continuità al lavoro fatto da chi ci ha preceduto e portando nuove idee”- cosi si è espresso alla nostra testata Federico Tropeano neo Presidente della Pro loco Grottolellese. Dunque la nuova Pro loco è pronta nel ripartire con ambizioni e propositi importanti, visto che da poco piu’ di un mese si è insediato il nuovo direttivo formato oltre che dal Presidente Federico Tropeano, da Anastasio Maglio, Vincenza Pasquale, Giuseppe Pasquale e Antonietta Morante, direttivo che sarà affiancato dalla compagine giovanile in tutti le decisioni manifestazioni e iniziative da promuovere nel corso dei prossimi mesi.