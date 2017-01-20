Home Avellino Calcio Avellino, chiesto un calciatore del Bari per la corsia sinistra

di Redazione 20/01/2017

Evacuo e non solo. Il mercato dell'Avellino è ancora vivo e la società è a caccia di rinforzi. Secondo quanto appreso dal direttore di TuttoMercatoWeb, Michele Criscitiello, il duo De Vito-Taccone ha chiesto al Bari Fabio Daprelà. Lo svizzero, classe '91 è l'ultima idea per rafforzare la corsia mancina dell'Avellino. Il calciatore, di proprietà del Chievo, ha segnato il suo primo gol con i pugliesi il 16 ottobre 2016 alla nona giornata di serie B, nella trasferta persa per 3-1 contro il Frosinone. Vanta diverse presenze con la Nazionale Svizzera. E' stato infatti titolare della Nazionale Under-17, dove ha giocato tutte le gare dell'Europeo 2008 partendo sempre come terzino sinistro. Dopo il torneo viene promosso nella Nazionale Under-19, giocando ogni partita dell'Europeo 2009 sebbene non abbia partecipato alle qualificazioni. Per il ruolo di terzino sinistro resta in pole la pista che conduce a Roberto Crivello del Frosinone, con il presidente ciociaro Stirpe che lo girerebbe volentieri in Irpinia, dopo le trattative per Mokulu e Gucher (saltata). Lunedì, intanto, dovrebbe essere la giornata giusta per l'arrivo dell'attaccante Felice Evacuo, che si libererà dal Parma e approderà ai biancoverdi, firmando un contratto fino al 2018.