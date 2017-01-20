Home Cronaca Sorpreso alla guida più volte senza patente: 18enne di Monteforte nei guai

di Redazione 20/01/2017

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi predisposti in occasione della recenti precipitazioni nevose, finalizzati al controllo del traffico veicolare ed al contrasto delle violazioni in materia di Codice della Strada, hanno deferito un 18enne in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Nello specifico, i militari della Stazione di Monteforte Irpino, procedevano al controllo di un’auto il cui conducente alla vista dei Carabinieri tentava di sorpassare alcuni veicoli in colonna, verosimilmente nel tentativo di dileguarsi. Tale maldestra manovra non sfuggiva ai militari che prontamente fermavano quel veicolo con a bordo due giovani. Dagli immediati accertamenti risultava che: - il conducente dell’auto era sprovvisto della patente di guida in quanto mai conseguita e già in precedenza denunciato per tale reato; - il veicolo era sottoposto a sequestro amministrativo e non coperto di assicurazione. Alla luce delle evidenze emerse, a carico del giovane scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo. Inoltre, in considerazione dell’ingiustificata presenza in quel Comune, i due giovani, entrambi di origine romena, residenti a Mercogliano e con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, venivano proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio.