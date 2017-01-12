Home Cronaca Avellino, migliorano le condizioni della 23enne caduta dal balcone

Avellino, migliorano le condizioni della 23enne caduta dal balcone

12/01/2017

Restano ancora gravi ma in miglioramento le condizioni della 23enne che nel pomeriggio di ieri è caduta dal quinto piano dell'abitazione dei nonni. Il brutto episodio è avvenuto ad Avellino, nel popoloso quartiere San Tommaso. I motivi della caduta non sono ancora chiari, gli inquirenti non hanno escluso nessuna ipotesi, incidente o tentativo di suicidio sono quelle più probabili. Anche la dinamica non è ancora del tutto chiara, quello che è certo è che la giovane si è salvata perchè durante la caduta il suo corpo ha incontrato diversi "ostacoli" che hanno attenuato il comunque violentissimo impatto. Trasportata d'urgenza al vicino ospedale Moscati, continua a versare in condizioni gravi in sala rianimazione, anche se con cenni di miglioramento. Entrambe le gambe sono rotte, il bacino ha subito seri danni, lo schiacciamento di alcune vertebre e diverse lesioni in tutto il corpo. Una giovane descritta come solare, educata, sempre disponibile ad aiutare il prossimo, per tali ragioni in molti tendono ad escludere l'ipotesi di un tentativo di suicidio. Vi terremo aggiornati.