Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Meteo, peggioramento per domani con piogge e temporali

Redazione Avatar

di Redazione

12/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Meteo, peggioramento per domani con piogge e temporali
La Protezione Civile della regione Campania ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo. Per l'intera giornata di domani, a partire dalle 6 del mattino e fino alla mezzanotte, si avranno precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o isolato temporale accompagnate da venti moderati o anche forti con raffiche nei temporali. Tale condizione riguarderà l'intero territorio regionale. Anche il mare si presenterà mosso o agitato con locali mareggiate lungo le coste esposte ai venti. La protezione civile regionale evidenzia che le piogge, unite al concomitante aumento delle temperature, accresceranno il pericolo di crollo o scivolamento dei cumuli di neve e delle formazioni di ghiaccio da tetti e cornicioni. Pertanto la sala operativa invita i sindaci delle zone interessate da tali fenomeni a delimitare le zone a rischio per i passanti e a interessare i proprietari degli stabili e gli amministratori di condominio. Rispetto al rischio di dissesto idrogeologico dovuto alle precipitazioni, inoltre, la Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere o mantenere attive tutte le misure atte a mitigare o contrastare i fenomeni, come previsto dai rispettivi piani di emergenza.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calciomercato Avellino - Laverone si presenta. Coletti visto in città.

Articolo Successivo

Avellino, migliorano le condizioni della 23enne caduta dal balcone

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come gestire emergenze sul posto di lavoro

Come gestire emergenze sul posto di lavoro

16/09/2025

Quando affidarsi a un’agenzia hostess per la gestione del tuo stand

Quando affidarsi a un’agenzia hostess per la gestione del tuo stand

11/09/2025

Corso di Formazione sulla Segnaletica Stradale

Corso di Formazione sulla Segnaletica Stradale

27/11/2023