Avellino-Aprilia, risultato finale recupero Serie D e marcatori

27/03/2019

Si è appena concluso Avellino-Aprilia, recupero di Serie D che è valido, nel Girone G, per la 31-esima giornata di campionato.

Avellino-Aprilia, le formazioni iniziali

Agli ordini del mister Bucaro l'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Viscovo, Betti, Morero, Dionisi, Parisi, Matute, Di Paolantonio, Tribuzzi, Sforzini, De Vena e Da Dalt. Mentre il mister dell'Aprilia Selvaggio ha opposto dall'inizio Saglietti, Sossai, Rosania, Montella, Vitolo, Lapenna, Olivera, Luciani, Carrozza, Corvia e Bosi.

Avellino-Aprilia 2-0, i marcatori: De Vena e Matute un gol per tempo

Il primo tempo si è chiuso con gli irpini in vantaggio grazie ad una rete siglata da De Vena al decimo minuto. Nella ripresa l'Avellino, al 32-esimo minuto, ha raddoppiato con Matute che ha così fissato il risultato finale sul 2 a 0. Con la vittoria odierna l'Avellino sale in classifica a 65 punti portandosi a -7 dalla capolista Lanusei. 65 punti in classifica ora pure per il Trastevere che, nell'altro recupero di Serie D odierno, ha vinto in trasferta per 3 a 1 sul campo dell'Albalonga. Nel prossimo turno, che è valido nel Girone G di Serie D per la 33-esima giornata, la 14-esima del girone di ritorno, l'Avellino giocherà sempre in casa contro l'Ostia Mare Lido Calcio allo stadio 'Partenio-Lombardi'.
