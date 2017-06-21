Caricamento...

AS Montoro 1927-Stefano Garzelli Team: nel 2018 il salto nella categoria juniores! La storia continua!

di Redazione

21/06/2017

Gira a pieni giri l’organizzazione della 66°Coppa Montoro del 25 giugno prossimo ma l’AS Montoro 1927-Stefano Garzelli Team è già proiettata al prossimo anno con una ventata di novità per la squadra corse.Con la conferma della categoria allievi, ci sarà spazio anche per la categoria juniores che consentirà alla compagine di Montoro di prendere parte alle gare a carattere nazionale ed internazionale e tenere ancora alta la bandiera verso il massimo palcoscenico del ciclismo ai tempi d’oro di quell’AS Montoro che è stata la formazione di riferimento nella categoria dilettanti per tutto il ventesimo secolo.A fianco dell’AS Montoro 2018 ci sarà ancora Stefano Garzelli, re del Giro d’Italia 2000 che rinnova il proprio legame con i dirigenti montoresi alla luce della passione per il ciclismo giovanile e all’insegna del motto con i giovani per i giovani. #Fonte www.ruoteamatoriali.it
