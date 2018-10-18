Home Irpinia news Artigiano in Fiera Rho-Pero, collettiva camerale per 15 imprese irpine

di Redazione 18/10/2018

La Camera di Commercio di Avellino ha organizzato una collettiva dall'1 al 9 dicembre del 2018 quando, presso il Quartiere Fieristico di Rho-Pero, si terrà L'Artigiano in Fiera. In merito, tenendo conto dell'Avviso pubblico della Camera di Commercio, sono stati già pubblicati gli elenchi delle imprese ammesse e di quelle che, invece, sono state escluse per mancanza ricevuta bonifico bancario relativo alla quota di partecipazione. L'Artigiano in Fiera 2018, 15 imprese ammesse alla collettiva della CamCom Avellino In particolare, così come si legge dagli elenchi che sono stati pubblicati sul sito Internet della Camera di Commercio di Avellino, le imprese escluse dalla collettiva, dopo aver presentato domanda, sono solo 2, mentre quelle ammesse a L'Artigiano in Fiera 2018 sono ben 15. I due elenchi ammessi e non ammessi, nel dettaglio, sono stati approvati a seguito della determinazione dirigenziale numero 260 del 16 ottobre del 2018. Imprese irpine a L'Artigiano in Fiera 2018 con un modulo espositivo standard pre-allestito In coerenza con i prodotti che le imprese irpine partecipanti esporranno, la Camera di Commercio di Avellino precisa inoltre che sarà possibile utilizzare un modulo espositivo standard da 14,5 mq pre-allestito, e che oltre all'iscrizione alla fiera c'è inclusa pure la copertura assicurativa. L'assegnazione dei moduli espositivi avverrà a mezzo sorteggio nel corso di una riunione durante la quale l'Ente camerale di Avellino fornirà, tra l'altro, pure tutti gli altri dettagli a livello organizzativo.