Calendario Serie D 2018-2019, sesta-settima giornata con ben 15 anticipi

di Redazione 19/10/2018

Siamo alla vigilia del sesto turno, e del settimo nei Gironi E, F e G, per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. In accordo con quanto è stato reso noto dalla Lega, saranno ben 15 gli anticipi di campionato che si disputeranno domani, sabato 20 ottobre del 2018. Inoltre, domenica 21/10 due gare si disputeranno a porte chiuse. Si tratta, per il Girone I, dei match Gela-Nocerina e Messina-Troina. Programma Girone G Serie D settima giornata, Avellino in casa contro la capolista Per quel che riguarda il Girone G di Serie D, quello dove c'è l'Avellino, il calendario completo della settima giornata del girone di andata è il seguente: Albalonga-Monterosi, Anzio-Latte Dolce Sassari, Budoni-Trastevere, Avellino-Lanusei, Città Di Anagni-Flaminia, Ladispoli-Castiadas, Latina-Aprilia Racing, Lupa Roma-Ostiamare, Sff Atletico-Cassino e Torres-Vis Artena. Le partite di domenica si giocheranno con calcio d'inizio alle ore 15 eccetto le seguenti tre che sono state anticipate alle ore 14,30: Avellino–Lanusei e Ladispoli–Castiadas nel girone G, e Marsala–Bari nel girone I. Anticipi di sabato 20 ottobre 2018, campionato di Serie D Gli anticipi di domani sono invece i seguenti: Sangiustese-Castelfidardo, Stresa-Pro Dronero (Girone A); Belluno-Union Feltre (Girone C); Tavarnelle-Seravezza, Sangiovannese-Bastia, Ponsacco- Gavorrano, Sinalunghese-Aquila Montevarchi e Trestina-Massese (Girone E); Forlì-Real Giulianova, Matelica- Avezzano, Recanatese-Montegiorgio, Francavilla-Agnonese e Santarcangelo-Cesena (Girone F); Anzio-Latte Dolce Sassari e Lupa Roma-Ostiamare (Girone G).