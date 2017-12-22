Home Dai Comuni Arriva l’autovelox tra Solofra e Montoro Nord sul raccordo Avellino-Salerno

di Redazione 22/12/2017

Il nuovo anno porterà una novità che forse non piacerà a tanti automobilisti. Infatti, è stato installato un noto dispositivo per il rilevare l’eccesso di velocità, ossia il famigerato autovelox, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, in direzione Salerno, subito dopo l’uscita di Solofra, cioè nel territorio comunale di Montoro. L’installazione è avvenuta dopo l’assenso dell’Anas alla richiesta inoltrata dalla Polizia Stradale e dalla Prefettura. Nel tratto in questione, da troppo tempo gli incidenti sono numerosi, nonostante il limite di velocità sia fissato a 80 chilometri orari. Dunque si è deciso di risolvere il problema adottando questo rimedio, non gradito ai più. In ogni caso, l’apparecchio sarà funzionate non appena verranno posizionati i cartelli che ne indicano la sua presenza, altrimenti le multe non saranno valide. In base alle informazioni fornite dalla testata “Irpiniaoggi”, questo passaggio dovrebbe svolgersi entro due settimane al massimo.Dunque una volta che gli automobilisti inizieranno a vedere i cartelli che segnaleranno la presenza dell’autovelox, dovranno stare molto attenti a non superare il limite di velocità, fissato a 80 chilometri orari, in caso contrario arriveranno multe davvero salate.