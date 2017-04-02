Home Dai Comuni Amministrative ad Avellino, alla ricerca della sintesi nell'area del centro destra

di Redazione 02/04/2017

Politica - A pochi mesi dalle amministrative, nel capoluogo irpino tante sono già le ipotesi politiche di cui si discute per le vie della città e nelle segreterie dei partiti, ma mentre nel centro sinistra tutto o quasi dipenderà dal prossimo congresso provinciale, che si terrà dopo quello nazionale, e dove Paolo Foti ha già annunciato la sua volontà di farsi definitivamente da parte sia al Comune sia nel Pd. Nel centro destra irpino regna ancor di più il caos, tra partiti e movimenti civici che con molta fatica tentano di organizzare una proposta politica che sia in grado di suscitare l'attenzione degli elettori delusi dalla amministrazione uscente. Ma nonostante questo, nel centro destra si registrano i problemi di sempre. Nell'area liberale ancora una volta sembra mancare quel collante che già nel 2009 non per permise all'avvocato Preziosi di vincere fin dal primo turno, per via di molti traditori che al secondo turno votarono Galasso pur di non vedere un fedelissimo di Ciriaco De Mita al timone del città. La stessa situazione si è ripresentata con le stesse modalità quattro anni dopo, con Peziosi Dino. Ad ogni modo, forse la mancanza di un nome, che faccia da sintesi del campo del centro destra moderato , e quindi di un vero leader resta un grosso problema per i dirigenti delle forze moderate e di destra in città, da sempre alla ricerca di una vittoria nella città capoluogo. Certo c'è ancora più di un anno, ma nello stesso tempo non si può aspettare l'ultimo minuto per trovare il candidato a Sindaco, occorrerà evitare gli errori che hanno portato alle sconfitte negli ultimo decenni. Siamo all'inizio di una lunga ed estenuante campagna elettorale, con la spera che destra sinistra e centro tornino presto a parlare dei problemi della città, perché Avellino ha bisogno di buona politica, prima che sia davvero troppo tardi.