A Montoro, Rosaria Troisi, per il romanzo "Oltre il respiro, Massimo Troisi, mio fratello "

03/04/2017

Montoro - Mercoledì 5 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30 la scrittrice Rosaria Troisi, sorella di Massimo Troisi, racconterà il suo romanzo "Oltre il respiro, Massimo Troisi, mio fratello " presso l'I. C. Galiani di Rosaria Troisi, Montoro, sede di Torchiati, agli alunni che la intervisteranno e la intratterranno con la loro Orchestra e alcuni brevi estratti di Natale in casa Cupiello di De Filippo. Parteciperanno alla manifestazione il Sindaco Mario Bianchino, l'assessore Girolamo Giaquinto e l'assessore Enzo Pecoraro. Modera l'incontro il prof. Giovanni Lottino, in collaborazione con la Dirigente Scolastica prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo.    
