Giornata Mondiale per l'Autismo, Montoro si illumina di blu

presso la sede Municipale di Palazzo dell'Annunziata, con la presenza dell'Associazione InAU, con il Presidente Carlo Pecora e la Dott.ssa Delli Priscoli, che hanno illustrato e spiegato i sintomi dell'autismo.

L'autismo è un disturbo del neurosviluppo, caratterizzato dalla compromissione dell'interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale che provoca ristrettezza d'interessi e comportamenti ripetitivi. I genitori di solito notano i primi segni entro i due anni di vita del bambino e la diagnosi certa spesso può essere fatta entro i trenta mesi di vita. Attualmente risultano ancora sconosciute le cause di tale manifestazione, divise tra cause neurobiologiche costituzionali e psicoambientali acquisite. La patologia non colpisce solo i bambini. Sono infatti tanti anche i ragazzi e gli adulti con problemi, sotto diversi aspetti, ancora più complessi. Oltre il 90% delle persone con autismo non ha mai lavorato e vive prevalentemente con i genitori.

All'incontro di ieri sono intervenuti il Sindaco della Città, Mario Bianchino, l'assessore alle Politiche Sociali, Stefania Siano, l'Assessore allo Sviluppo Enzo Pecoraro, i Consiglieri Comunali Tina Cipolletta e Paola Guarino e la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Galiani" Domenica Raffaella Cirasuolo. Montoro, città impegnata nel sociale,

l'Istituto comprensivo "A.F. Galiani" di Torchiati

