Giornata Mondiale per l'Autismo, Montoro si illumina di blu
di Redazione
02/04/2017
In occasione della "giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo" che si celebra oggi, l'Amministrazione Comunale di Montoro ha organizzato ieri un importante incontro con le scuole del territorio, presso la sede Municipale di Palazzo dell'Annunziata, con la presenza dell'Associazione InAU, con il Presidente Carlo Pecora e la Dott.ssa Delli Priscoli, che hanno illustrato e spiegato i sintomi dell'autismo. L'autismo è un disturbo del neurosviluppo, caratterizzato dalla compromissione dell'interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale che provoca ristrettezza d'interessi e comportamenti ripetitivi. I genitori di solito notano i primi segni entro i due anni di vita del bambino e la diagnosi certa spesso può essere fatta entro i trenta mesi di vita. Attualmente risultano ancora sconosciute le cause di tale manifestazione, divise tra cause neurobiologiche costituzionali e psicoambientali acquisite. La patologia non colpisce solo i bambini. Sono infatti tanti anche i ragazzi e gli adulti con problemi, sotto diversi aspetti, ancora più complessi. Oltre il 90% delle persone con autismo non ha mai lavorato e vive prevalentemente con i genitori. All'incontro di ieri sono intervenuti il Sindaco della Città, Mario Bianchino, l'assessore alle Politiche Sociali, Stefania Siano, l'Assessore allo Sviluppo Enzo Pecoraro, i Consiglieri Comunali Tina Cipolletta e Paola Guarino e la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Galiani" Domenica Raffaella Cirasuolo. Montoro, città impegnata nel sociale, svolge un ruolo significativo di solidarietà e di attiva partecipazione per affermare i valori del rispetto dei propri simili, dell'uguaglianza e della solidarietà, in particolare della consapevolezza della problematica sull'autismo. Alla frazione Banzano, presso il presidio sociale “Nuovi Orizzonti”, è stato inaugurato un anno fa un Centro per gli affetti da questa patologia, gestito proprio dall’Associazione “InAu- Incontra Autismo”. Al termine dell'incontro di ieri il lancio dei palloncini blu dei bambini presenti. In serata, a partire dalle 19.30, il Palazzo dell’Annunziata di Piano e l'Istituto comprensivo "A.F. Galiani" di Torchiati, s’illumineranno di blu, colore ufficiale della lotta all'autismo, aderendo all’iniziativa promossa dall’organizzazione Autism Speaks.
