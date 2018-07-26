Home Dai Comuni Altavilla Irpina: al via per settembre varie opere pubbliche

di Redazione 26/07/2018

Il Comune di Altavilla Irpina ha reso noto in un comunicato ufficiale i dettagli del progetto di riqualificazione di alcune aree della cittadina attraverso vari lavori pubblici che verranno attuati dopo le vacanze estive. Comunicato del Comune Nella nota diffusa dal Comune irpino si legge: “Alla ripresa dalle ferie estive per il Comune di Altavilla Irpina sarà il tempo di far partire importanti opere pubbliche che saranno importanti nel contesto sociale del paese della media valle del sabato. È stata pubblicata da alcuni giorni la gara per i Lavori di adeguamento funzionale normativo delle strutture sportive di via G. Feola e via Giardini." I lavori in lista I lavori pubblici previsti sono parecchi per una spesa totale di circa 530 mila euro; nello specifico si interverrà per il rifacimento del campo di calcio con erba sintetica. La costruzione di un nuovo impianto d’irrigazione automatica del medesimo campo di gioco, l’adeguamento delle gradinate per il pubblico e la messa a norma di tutti gli accessi per una maggiore sicurezza dell’impianto da gioco. La realizzazione di un nuovo insieme di servizi dedicato alla tifoseria del luogo. Le migliorie avranno seguito con la modifica dell’impianto di illuminazione con dispositivi luminosi a LED, e infine il rifacimento dei campi da tennis e di calcetto. Progetti ambiziosi Il Comune di Altavilla Irpina inoltre ha in lista altri progetti di grande rilievo che mostra il grande interesse per la città e i suoi abitanti; sono già programmati anche altri interventi urbani che comprendono. Nel mese di agosto l'assegnazione della gara per il completamento, e la riqualificazione oltre che per la gestione del parco S. Angelo con Impianto polifunzionale, e affidamento in concessione con la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 previo finanziamento ai sensi degli articoli 182 e 183 del D.Lgs 50/2016. A Seguire l'imminente pubblicazione della gara per i lavori di ristrutturazione dei plessi della scuola elementare di via Feliciano Orlando, per una spesa globale di un milione di euro.