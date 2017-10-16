Home Dai Comuni “Alla Corte di Re Michele”, presentazione ad Avellino per l’evento dedicato a Michele Capozzi

“Alla Corte di Re Michele”, presentazione ad Avellino per l’evento dedicato a Michele Capozzi

di Redazione 16/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Conto alla rovescia per “Alla Corte di Re Michele”, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Salza Irpina e cofinanziato nell’ambito del POC Campania 2014-2020 Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”. L’iniziativa sarà presentata mercoledì 18 ottobre 2017, presso il Circolo della Stampa di Avellino, alle ore 10,30. Alla Conferenza Stampa prenderanno parte: Gerardo Iandolo, Sindaco di Salza Irpina;Roberto Di Meo, Presidente Assoenologi Campania; Lucio Mazza, Direttore Artistico della Compagnia Teatro Clan H; Simone Ottaiano, Direttore Artistico dell’evento. A moderare l’incontro sarà Pierluigi Melillo, Direttore di Ottochannel. Durante la Conferenza Stampa sarà svelato il ricco programma della due giorni che si terrà il 21 e 22 ottobre in contemporanea con la 34° Sagra della Castagna di Salza Irpina. Convegni, mostre, laboratori enologici e di degustazione, spettacoli musicali e teatrali dedicati alla stoia e alle opere di Michele Capozzi accenderanno riflettori su questa poliedrica figura, soprannominata da De Sanctis “Re Michele” che ha saputo influenzare la vita politica dell’Irpinia del suo tempo.Se è vero che la riscoperta del proprio passato e delle proprie radici, è uno degli elementi fondamentali per individuare gli elementi utili allo sviluppo futuro, si può dire che Salza Irpina abbia fatto proprio questo concetto. Da qui la volontà dell’Amministrazione Comunale del comune irpino di creare un momento che celebrasse i cento anni dalla morte del suo più illustre concittadino, offrendo l’occasione a tutti di riscoprire, attraverso la sua figura, la storia e l’identità di un popolo che egli stesso ha contribuito a creare. Un evento da non perdere per riscoprire il passato di una terra in cui possono essere individuati importanti stimoli per la costruzione del suo futuro. Scopri il programma completo dell’evento su:www.allacortediremichele.it