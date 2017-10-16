Home Avellino Calcio I Briganti di Montoro inaugurano la Sede

I Briganti di Montoro inaugurano la Sede

di Redazione 16/10/2017

Il tifo quello vero, una passione che non ha confini, cuori e cori che scandiscono emozioni. Per questo è nato il nuovo club Briganti di Montoro, per riunire e condividere una fede calcistica, quella per l'Avellino Calcio. Mercoledì 18, alle ore 18:00, il nuovo Club aprirà le porte della sua nuova sede a Misciano di Montoro in via Michele Pironti. All'inaugurazione sarà presente la Società con il Presidente Taccone, il Direttore Sportivo Cristian Vecchia e l'allenatore Walter Novellino oltre ad alcuni giocatori dell'Avellino. A fare gli onori di casa Enzo Costanza con la sua ironia e simpatia. Sarà l'occasione per un incontro con i protagonisti delle passioni Biancoverdi e per conoscere ed, eventualmente, aderire al Club. Tutti gli sportivi dal Cuore Biancoverde sono invitati a partecipare. Mercoledì 18, alle ore 18:00, via Michele Pironti, Misciano di Montoro, uscita autostradale di Montoro Sud.