Antonia Alfano presenta 'Stipa ca truove", un viaggio imperdibile nel tempo

di Redazione 16/10/2017

Eccezionale appuntamento sabato 21 ottobre alle 19,00, presso il Centro Sociale di Montoro (AV) alla frazione Piano, con la presentazione del libro 'Stipa ca truove - dizionario della memoria', scritto da ANTONIA ALFANO, con la partecipazione straordinaria dell'artista LUCA ROSSI. "‘Stipa ca truove’ è un recupero parziale della civiltà della c omunicazione orale, trasmessa da una generazione all'altra come un unico bene ereditario. Un lascito culturale di grande valenza storica e affettiva. Una piccola oasi della memoria" spiega l'autrice che descrive così l'evento di sabato "collaboreranno con me degli amici speciali offrendovi degli "assaggi" del mio DIZIONARIO , un breve viaggio nella passata civiltà rurale che, spero, vi emozionerà" La pittrice Eliana Petrizzi, presenta così l'appassionato lavoro di ricerca di Antonia Alfano, sua madre, "Questo libro è in apparenza un vocabolario estremamente dettagliato del nostro dialetto, così ricco di significati, metafore colorite ed antiche etimologie. La sua peculiarità sta però nel fatto che vi si trovano racconti di vita passata, evocati qua e là dai vocaboli; leggende popolari, ritratti di abitudini quotidiane e aneddoti saporiti, trascritti dalla voce di qualcuno che non c’è più o dalla memoria dell’autrice, corredati da foto originali dell’epoca. Insomma, un viaggio imperdibile nel tempo, per augurarci di essere e diventare sempre il meglio di ciò che fummo." Antonia Alfano, già insegnante, è attualmente studiosa di tradizioni popolari, da anni impegnata nel recupero del prezioso patrimonio montorese trasmesso dalla cultura orale. Ha pubblicato: “Tempo imperfetto” (1990), “Ritratti imprecisi” (1998), “Bella figliola” (2002), “I quaderni dimenticati” (2004), “Cronache dal futuro” (2008), “Famme nu cunto” (2013) Sabato 21 ottobre alle 19,00, presso il Centro Sociale di Montoro (AV) alla frazione Piano