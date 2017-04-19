Home Dai Comuni Al centro sociale di Montoro, domenica in scena ATTORI PER CASO

di Redazione 19/04/2017

Montoro - Domenica 23 aprile al Centro Sociale "Salvatore Carratù" di Montoro alle ore 19.30, andrà in scena lo spettacolo “di Attori per CASO” che coinvolgerà sul palcoscenico ragazzi e ragazze del territorio, con la passione per il teatro popolare e lo spettacolo. Attori per Caso è un gruppo di amici che da otto anni s'incontrano e condividono la passione teatrale, quest'anno grazie alla rassegna teatrale organizzata dall'associazione Teatro popolare, si esibiranno con l'unico obiettivo di sostenere iniziative benefiche, aggregare e promuovere la cultura. Diverse saranno le commedie messe in scena, dal palcoscenico ruoli, maschere e tanto divertimento per quanti vorranno sostenere l'iniziativa benefica promossa dai ragazzi di Montoro. L'appuntamento è per Domenica 23 aprile alle ore 19,30 presso il centro sociale di Montoro.