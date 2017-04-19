Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Al centro sociale di Montoro, domenica in scena ATTORI PER CASO

Redazione Avatar

di Redazione

19/04/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Al centro sociale di Montoro, domenica in scena ATTORI PER CASO
Montoro - Domenica 23 aprile al Centro Sociale "Salvatore Carratù" di Montoro alle ore 19.30, andrà in scena lo spettacolo “di Attori per CASO”  che coinvolgerà sul palcoscenico ragazzi e ragazze del territorio, con la passione per il teatro popolare e lo spettacolo. Attori per Caso è un gruppo di amici che da otto anni s'incontrano e condividono la passione teatrale, quest'anno grazie alla rassegna teatrale organizzata dall'associazione Teatro popolare, si esibiranno con l'unico obiettivo di sostenere iniziative benefiche, aggregare e promuovere la cultura. Diverse saranno le commedie messe in scena, dal palcoscenico ruoli, maschere e tanto divertimento per quanti vorranno sostenere l'iniziativa benefica promossa dai ragazzi di Montoro.
L'appuntamento è per Domenica 23 aprile alle ore 19,30 presso il centro sociale di Montoro.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Auto bruciata al Sindaco Bianchino: continuano gli atti intimidatori contro il Sindaco

Articolo Successivo

Prata P.U. Liste quasi pronte, incognita Pd e Cinque Stelle

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018