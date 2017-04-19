Caricamento...

Prata P.U. Liste quasi pronte, incognita Pd e Cinque Stelle

Redazione Avatar

di Redazione

19/04/2017

Prata P.U. Liste quasi pronte, incognita Pd e Cinque Stelle
Prata - La campagna elettorale è iniziata sin da tempo, con le dimissioni del Sindaco in carica Gaetano Tenneriello avvenute circa un mese fa. Dimissioni che hanno destato sorpresa e al tempo stesso preoccupazioni, visto che la consiliautura stava volgendo al termine con tranquillità. Anche se alla base delle dimissioni del Sindaco ci sarebbe la grave crisi economica e finanziaria in cui versa da tempo il comune, situazione questa che erediterà la futura amministrazione all'inizio del nuovo mandato. Per quanto riguardo le liste, l'amministrazione uscente è con un nuovo gruppo competitivo, ancora incerto il nome del candidato a sindaco, in lista ci sara' di sicuro il primo cittadino uscente Tenneriello e gran parte della Giunta. Il gruppo di opposizione invece pare che stia cercando un accordo di programma con i penta stellati, radicati nel piccolo comune irpino per cercare di riuscire a vincere una competizione elettorale che si preannuncia molto difficile. Il consigliere uscente Bruno Petruziello dovrebbe essere il candidato a sindaco del gruppo di opposizione, salvo sorprese dell'ultima ora. Ma a quanto pare saranno gli iscritti del Partito Democratico ad essere il vero ago della bilancia in questa tornata elettorale. Il partito renziano, che a Prata è supportata dalla dottoressa Maria Renna da anni impegnata sul piano piano politico e sociale, potrebbe giocare un ruolo decisivo, per ora  la giovane Segretaria della sezione locale del PD,  non si bilancia sui possibili accordi con una delle due compagine in campo, e sopratutto non si esclude una corsa in solitaria del Pd al comune di Prata. Dunque i prossimi giorni saranno decisivi per le alleanze amministrative, tutto potrebbe ancora accadere.
