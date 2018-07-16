Home Irpinia news Addio a Don Michele Pierri: in lutto la comunità di Montoro

Addio a Don Michele Pierri: in lutto la comunità di Montoro

di Redazione 16/07/2018

La comunità religiosa di Montoro è, questa mattina, a lutto per via della morte di Don Michele. Il sacerdote che ha avuto sempre una vita attiva, tra Chiesa e diverse scuole, soffriva da tempo di una malattia che l'ha portato sempre più ad allontanarsi da tutti gli impegni che aveva nei confronti della comunità e del comune. L'addio a Don Michele Pierri è previsto domani, in occasione dei funerali che si terranno in mattinata. Addio a Don Michele Pierri: chi era il sacerdote Michele Pierri era sempre stato un uomo più che impegnato per la comunità religiosa e il comune di Montoro. Non solo il suo impegno con la Chiesa, ma anche all'interno delle scuole come professore di religione l'hanno portato ad essere molto amato all'interno del comune irpino. Michele Pierri è nato a Piazza di Pandola di Montoro (AV) il 22 luglio 1956, ed è stato ordinato sacerdote il 29 maggio 1982. Sacerdote a Pandola di M.S.Severino (SA); San Giuliano e Sant’Andrea di Solofra (AV); Aterrana di Montoro (AV); Misciano di Montoro e nella Parrocchia di Figlioli e San Bartolomeo di Montoro, dal 2000. Nell'ultima Parrocchia aveva anche fondato la comunità "i ragazzi di Don Michele". Non solo l'impegno in Chiesa, ma anche - come professore di religione - all'interno di diverse scuole. Ha insegnato religione sia al Liceo Classico "Torquato Tasso" di Salerno, sia nel Liceo Artistico “Sabatini-Menna”. Infine, è stato docente anche nelll’istituto Statale d’istruzione Secondaria Superiore “G. Ronca” di Montoro. Nel 2017 era arrivata l'interruzione della sua attività sia in parrocchia sia all'interno delle scuole. Da quel momento in poi è iniziato un periodo di dura lotta contro la malattia, culminata purtroppo con la tragica morte di questa mattina. Funerali domani per dare l'addio a Don Michele Pierri I funerali per dare il definitivo addio a Don Michele Pierri sono previsti domani mattina, 17 luglio, alle ore 11.00. I funerali si terranno nella Chiesa SS. Maria di Costantinopoli, nella frazione Piazza di Pandola di Montoro.