Idea Gnoukouri? Il punto sul mercato dell'Avellino

di Redazione 16/07/2018

Il mercato dell'Avellino, specie in entrata, continua a portare idee e pezzi nuovi per la società irpina. Il nuovo nome che potrebbe unirsi all'Avellino è quello di Gnoukouri, attuale centrocampista dell'Inter che ha accumulato anche qualche presenza in Serie A. Tuttavia, l'idea Gnoukouri sembra essere soltanto tale. Il trasferimento potrebbe essere molto difficile per via dei problemi cardiaci che hanno tenuto fermo il giovane per un anno e mezzo; inoltre, al mediano sono legate alcune inchieste che riguardano il trasferimento di esseri umani. Idea Gnoukouri: chi è il mediano dell'Inter Classe 1996, Assane Gnoukuri è un centrocampista ivoriano dell'Inter. Può essere impiegato come mediano o come regista, abile nei passaggi lunghi e nel fraseggio. Il centrocampista ha collezionato, durante la sua carriera nella società milanese, 11 presenze (di cui 10 in campionato e 1 in Coppa Italia) con la squadra maggiore, mentre con la Squadra Primavera ha vinto un Torneo di Viareggio. L'idea Gnoukouri c'è stata a partire dal mancato trasferimento nella società irpina di Melegoni. E' stato lo stesso ds De Vito a spingere per questo trasferimento che, però, ha più difficoltà che lati positivi. Le difficoltà del trasferimento Innanzitutto, le difficoltà del trasferimento che derivano dai problemi cardiaci del giovane ivoriano. Di fatto, il centrocampista è fermo da un anno e mezzo, e non ha accumulato nessuna presenza nè con l'Udinese - dove si era trasferito in prestito - nè con l'Inter tra il 2017 e il 2018. In secondo luogo quello di Assane Gnoukouri è uno dei profili finiti sotto inchiesta per il traffico di esseri umani. La FIFA avrebbe messo al centro dello scandalo proprio il centrocampista che, in realtà, si chiamerebbe Alassane Traorè e sarebbe nato non nel 1996 ma nel 1994: analogo al caso di Luciano, che - proprio nell'Inter - fu colto dallo scandalo per via del nome Eriberto. Già in manette, in tal senso, sono finiti Abdouraman Kone e Demoya Yves Gnoukouri (finto padre del giocatore). Per ora, quindi, la trattativa non può certamente decollare.