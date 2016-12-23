Home Dai Comuni Ad Avellino Capodanno con Gigi e Ross

di Redazione 23/12/2016

Avellino, 23 dicembre – Capodanno con Gigi e Ross al Real Pub & Pizza Show, il nuovo locale del duo comico, attualmente in tv nel programma di successo “Sbandati” su Rai Due, che apre nel centro di Avellino nella notte di San Silvestro in Via Carmine Barone, 30 dalle 00:30. Un evento per tutti, con ingresso gratuito e nessun obbligo di consumazione per festeggiare con la città che in questi mesi li ha seguiti con calore e affetto in attesa proprio dell’inaugurazione del Real. Durante la serata live show di Gigi e Ross che si esibiranno sul palco intorno alle 02:00, proponendo gli sketch più famosi del loro repertorio ma anche tante sorprese. Due Dj set si alterneranno in consolle, e non mancheranno momenti dedicati al food: saranno offerti infatti dolci natalizi e stuzzicherie. Real Real Pub & Pizza Show, che dal 1 gennaio sarà aperto tutti i giorni e proporrà un originale cartellone con musica, spettacoli e cabaret, oltre a un ricco menù, nasce dall’idea di quattro amici Luigi Esposito, Rosario Morra (Gigi e Ross), Angelo Marciano ed Enzo Albano che hanno voluto scommettere sull’Irpinia per intraprendere questa nuova avventura.