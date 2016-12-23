Caricamento...

Montemiletto tentata rapina a un tabacchi

di Redazione

23/12/2016

Montemiletto -Durante la notte, i Carabinieri della Stazione di Montemiletto e di quelli dell’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano sono intervenuti a Montemiletto per tentata rapina ad un tabaccaio del luogo.Due persone hanno seguito il tabaccaio che aveva appena chiuso la sua attività e stava rincasando a piedi.Giunti in un vicolo, lontani da occhi indiscreti, lo colpivano con un pugno e gli strappavano il borsello che indossava a tracolla, trascinandolo a terra.

Gli aggressori, però accortosi del magro bottino, solo chiavi e documenti di identità, si disfacevano del borsello abbandonandolo nelle vicinanze. Immediato l’intervento dei Carabinieri che hanno cinturato la zona ed eseguito controlli, posti di blocco e numerose perquisizioni. Sono inoltre in corso accertamenti tecnici sulle tracce lasciate dai malfattori.Proseguono incessanti le indagini finalizzate all’identificazione degli autori.
