Avellino-Salernitana, ecco i convocati. Novellino: "Bisogna vincere e basta"

di Redazione 23/12/2016

Vigilia di Natale con il botto per l'Avellino. Al Partenio arriva la Salernitana, in un derby che si prevede acceso e sentitissimo. Walter Novellino vuole i tre punti e in vista della gara contro i granata carica i suoi: "Il derby si vince con cattiveria e convinzione. Le occasioni nei secondi tempi ci sono state, dobbiamo essere cinici nei minuti finali e dobbiamo chiudere le partite. Domani sarà una partita di cartello, sentita, particolare e dovremo dare il mille per cento in più. Con serenità nelle nostre giocate. Conosco la Salernitana: è migliorata da quando ha cambiato tecnico. Bollini è bravo. Noi però dobbiamo vincere." Il tecnico dei lupi: "Voglio una squadra compatta, sto cercando di coinvolgere tutti" "Domani voglio in campo una squadra con una struttura tattica e che abbia compattezza. Finora a livello di gioco sono contento, in generale le mie squadre non devono concedere campo agli avversari. Voglio dare una maggiore continuità alle giocate sia in fase di possesso che di non possesso. Sto cercando di coinvolgere tutti i miei calciatori, perchè l'autostima deve esserci anche nei calciatori che subentrano. Verde, ad esempio, ha grandi doti ed in lui c'è già autostima. Devo lavorare anche con gli altri." Novellino: "Abbiamo lavorato su Rosina" "Abbiamo lavorato molto su Rosina, anche perchè lo conosco bene: l'ho allenato a Torino. Noi però abbiamo Verde e Belloni che possono fare male. Dobbiamo migliorare sulla gestione del risultato, siamo stati ripresi tre volte dopo essere passati in vantaggio." "Ardemagni, Camarà e Lasik, vi spiego..." "Conosco Matteo e quando si incavola poi può essere decisivo. Spero che sia determinante per l'Avellino, nonostante non sia in un buon momento. Castaldo sta migliorando, più si lavora e più si migliora. Anche Camarà mi piace, perchè ha qualità e tecnica. Lasik si sta allenando bene ed ha la mia considerazione. Lo ripeto: anche coloro che subentrano devono dare tanto, anzi di più. Siamo in debito con i nostri tifosi, abbiamo tutto per poter far bene. A Bari erano più di mille e non è da tutti farlo. Sono convinto che possiamo sdebitarci bene." Avellino-Salernitana: ecco i convocati Sono 20 i convocati di Walter Novellino per il derby contro la Salernitana. Mancano all'appello Bidaoui, D'Attilio, Molina, Gavazzi, Migliorini, Diallo, Tassi e Offredi, fuori tutti per scelta tecnica e per infortunio. PORTIERI: Frattali, Radunovic. DIFENSORI: Donkor, Jidayi, Djimsiti, Perrotta, Gonzalez. CENTROCAMPISTI: Paghera, Lasik, D'Angelo, Omeonga, Crecco, Asmah, Belloni. ATTACCANTI: Castaldo, Ardemagni, Mokulu, Camarà, Verde, Soumarè.