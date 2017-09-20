Home Dai Comuni A Montoro tornano protagonisti i cani. Al via la 2ª esposizione amatoriale canina

A Montoro tornano protagonisti i cani. Al via la 2ª esposizione amatoriale canina

di Redazione 20/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dopo il grande successo dell’edizione d’esordio dello scorso anno, si rinnova l’appuntamento, domenica 24 settembre, alla frazione Torchiati di Montoro (AV), con la Rassegna Cinofila Amatoriale, promossa dal “Team Irpino Montorese”. Ricco il calendario della manifestazione, che prenderà il via alle ore 9, con l’arrivo e l’iscrizione dei partecipanti. Sono in programma concorsi aperti a cani con e senza pedigree, l’esibizione di cani addestrati e l’allestimento di stand dedicati. La competizione vedrà confrontarsi le categorie di cani appartenenti alle razze “chow chow”, “pitbull” e “bassotto”. Verranno premiati il miglior handler, il Best in Group, Puppy, Giovani, Intermedia e Libera per la conquista del gradino più alto del podio. A valutare i cani in concorso ci saranno 3 giudici: Carmine Marinelli, giudice multi razze allevatore Lagotti dei Colli Irpini; Lello Guacci, giudice “chow chow” e “bassotti”, allevatore del bassotto nano; Tommaso Santulli, giudice “pitbull”. Ospite d’onore sarà l’esperto giudice internazionale E.N.C.I., Nicola Imbimbo, allevatore di bulldog francese che onorerà le premiazioni finali dell’evento. “Siamo davvero felici – hanno sottolineato gli organizzatori Giuseppe Maietta e Gincarlo Finamore del “Team Irpino Montorese” – che questo evento, dopo il grande successo dello scorso anno, venga riproposto qui a Montoro, e siamo sicuri che la seconda edizione sarà ancora più bella della prima. È un’occasione di festa per chi ama gli amici a quattro zampe, speriamo perciò di vedere qui domenica 24 settembre davvero tanta gente. Abbiamo preparato questo evento nei minimi particolari, mettendo passione e impegno. Questa seconda edizione è stata possibile anche grazie agli sponsor che hanno creduto in questa manifestazione e al comune di Montoro con un ringraziamento particolare all’assessore Enzo Pecoraro che ci ha dato una grande mano.