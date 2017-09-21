Home Dai Comuni L'avvocato Raffaele Tecce nuovo presidente dell’Aiga

di Redazione 21/09/2017

“La formazione dei giovani avvocati al primo posto”. E’ l’impegno prioritario del nuovo presidente dell’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Avellino, Raffaele Tecce, e del nuovo direttivo. L’avvocato Tecce è stato eletto all’unanimità dall’assemblea degli associati Aiga. Guiderà l’associazione per due anni, dopo il biennio condotto dall’avvocato Sara Zuccarino. “Il nostro obiettivo – spiega - è di assumere un impegno che deve essere innanzitutto inteso come un servizio per la giovane avvocatura. Un servizio per provare a mettere al centro della discussione come sta cambiando la nostra professione. Un servizio che riporti al primo punto la formazione dei più giovani e dell’avvocato in generale. Il direttivo, appena eletto, è formato da avvocati di grande spessore e ha la peculiarità di avere al suo interno diverse specializzazioni. Un direttivo capace, sicuramente, di programmare progetti e traguardi ambiziosi”. “L’Aiga sarà aperta ad ogni singolo avvocato e pronta ad essere lo strumento per portare avanti istanze, proposte ed iniziative”, conclude Tecce. L’assemblea ha eletto anche il nuovo direttivo composto dagli Avvocati Chiara Romano (vicepresidente), Luca Anzuoni (segretario), Alessia Saccardo (tesoriere), Maria D’Amelio, Maria Romilda Pesiri, Silvia De Maio, Anna Chiara Casillo, Giacomo Sorrentino, Claudio Mauriello, Giusy Guarente, oltre che dai consiglieri nazionali Sara Zuccarino e Walter Mauriello.