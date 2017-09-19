Home Dai Comuni Il nuovo circolo Legambiente Montoro-Solofra e l'iniziativa "Puliamo il Mondo"

Il nuovo circolo Legambiente Montoro-Solofra e l'iniziativa "Puliamo il Mondo"

di Redazione 19/09/2017

Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di "volontari dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine. Con questa iniziativa, giunta al traguardo della venticinquesima edizione, vengono liberate dai rifiuti e dall'incuria parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge di molte città in Italia. Anche quest'anno l’Amministrazione Comunale di Solofra ha aderito a Puliamo il Mondo mettendo a disposizione i kit per i volontari che parteciperanno alla giornata. L'appuntamento è per sabato 23 settembre alle ore 9.30 presso Piazza San Michele per raggiungere località Carpisano con la navetta messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale. La località scelta è inserita nell'attuale zona industriale ed è anche un'antica area d'insediamento romano (I e III d.C.) e luogo di confluenza delle acque provenienti da Solofra e quelle del Vallone dei Granci dando vita alla Solofrana che scorre a valle verso Montoro. Ma purtroppo di abbandono di rifiuti. Alla mattinata sono invitati cittadini e associazioni di volontariato del territorio. Per informazioni saremo il 19 e 21 settembre dalle ore 17 alle ore 19 presso l'ufficio informagiovani in via G.Ronca a Solofra (Av), e per l'occasione daremo il via alle attività del costituente Circolo "Valle Solofrana" Solofra-Montoro, con la distribuzione di ceneriere tascabili e informazioni sui rischi legati all'amianto. Prossimamente date ed programma per Puliamo il Mondo a Montoro. Queste le parole di Alfredo Galdieri, socio fondatore del neonato Circolo Legambiente "Valle Solofrana" Solofra-Montoro: "Noi di Montoro abbiamo accettato di buon grado l'invito degli amici di Solofra di fondare un circolo unico di Legambiente per due motivi principali: il primo che essa rappresenta un'associazione nazionale che affronta il problema ambientale in tutte le sue sfaccettature con approccio scientifico denotando grande competenza e a Montoro crediamo che oggi questo sia fondamentale considerando i tanti problemi ambientali che ci stanno investendo colpendo la quotidianità e la salute dei cittadini, insomma meno chiacchiere e più fatti, esigenza evinta dalla popolazione che ha creato in questi ultimi anni diversi comitati cittadini. Il secondo è legato alla forte consapevolezza che i problemi ambientali non possono essere affrontati dalla visione dei territori amministrativi bensì noi tutti siamo cittadini di un territorio comune ed insieme dobbiamo affrontarli!!! L'unione dei comuni non può essere uno strumento vuoto ma un vettore per una visione di insieme e di pianificazione. Questo circolo si pone a servizio dell'azione amministrativa e da controllo scientifico!!!"