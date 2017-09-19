Home Dai Comuni Montoro | XXII PREMIO ALL’IMPEGNO - EDIZIONE 2017-

Montoro | XXII PREMIO ALL’IMPEGNO - EDIZIONE 2017-

di Redazione 19/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dal 1996,a San Bartolomeo di Montoro, per iniziativa della Caritas e con la collaborazione di altre Associazioni di volontariato si svolge il Premio all’Impegno Domenico e Pietro De Simone. Le passate edizioni sono state caratterizzate da importanti attività culturali e sociali. Sono stati ospiti del Premio: Il Presidente del governo Albanese Pandelj Maiko,che dichiarò la fine della guerra del Kossovo (2000);il delegato dell’istituto Cubano per l’amicizia con i popoli (1998) ed il figlio di Ernesto Che Guevara, Camillo ;I Ministri Pinto (1997) e Pecoraro Scanio (2007);i Sottosegretari Sales (2007) e Pascarella (2007);i Presidenti della Regione Campania Rastrelli (1996) e Bassolino (2005) ed inoltre Magistrati, Docenti Universitari, Autori, Rappresentanti del terzo settore ed altre personalità significative. Importanti appuntamenti musicali,nel 2000 con Gigi D’Alessio, nel 2001 con Edoardo Bennato, nel 2003 con Sal da Vinci. Anche grazie al Premio, nel 2000,è stato possibile fruire di un finanziamento regionale per realizzare il Museo delle Tradizioni che oggi ospita anche la Biblioteca Comunale. Per anni il Premio ha coinciso con la campagna di difesa e valorizzazione della Cipolla Ramata di Montoro. Un prodotto, che rischiava l’estinzione, ha avuto, negli ultimi anni, uno sviluppo nella gastronomia di qualità. In altre edizioni abbiamo promosso: Rievocazione Storiche con la regia di Gaetano Stella. Nel 1999 con “Vincenzo Galiani nella congiura giacobina del 1794” e nel 2008 con “3 maggio 1920,la rivolta di Montoro". Di seguito il programma 2017: 19 Settembre, Lavanda e Merletti, Via V. Citro 22 a San Bartolomeo Montoro Ore 17.00 Laboratorio di panificazione per bambini a cura del M° Fornaio Egidio De Sio Ore 19.00 Incontro di Comunità, Conversazione con il poeta e paesologo Franco ARMINIO autore di Cedi la strada agli alberi, poesie di amore e di terra. Partecipano: Mimmo DE SIMONE Sociologo; Carmine PINTO Docente Università di Salerno; Antonio MANZO Giornalista de Il Mattino A seguire la Consegna del XXII° Premio all’Impegno Sociale e di un riconoscimento alla scrittrice Elvira De Maio. Ore 20.30 – Le Zampogne di Daltrocanto