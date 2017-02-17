70enne picchiato e offeso da moglie e figlio: denunciati e allontanati da casa
di Redazione
17/02/2017
I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno dato esecuzione al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di due persone, entrambe residenti nel mandamento Baianese, rispettivamente moglie e figlio del 70enne da loro maltrattato. I due destinatari del provvedimento avevano sottoposto il proprio congiunto a continue vessazioni sia fisiche che morali, costringendolo a subire continue minacce e percosse, arrivando anche a non accudirlo nelle sue primarie esigenze di vita quotidiana, privandolo addirittura del cibo. L’anziano in conseguenza di tale stato di cose viveva nel degrado e nella sporcizia: lo stesso, sotto la minaccia di più severe conseguenze fisiche, veniva altresì costretto a consegnare loro la tessera bancomat, con la quale prelevavano ingenti somme di denaro per soddisfare le loro esigenze private. I Carabinieri del Comando Stazione di Baiano, avuta notizia di tale situazione di abbandono, si attivavano immediatamente per porre fine ai maltrattamenti. A seguito di mirati servizi ed indagini, in breve tempo i militari operanti riuscivano a raccogliere elementi probanti necessari a presentare all’Autorità Giudiziaria la richiesta di applicazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare a carico del 35enne e della madre 60enne. Il Giudice, condividendo pienamente l’operato dei Carabinieri procedeva ad emettere il provvedimento in questione che è stato notificato agli interessati i quali hanno dovuto immediatamente lasciare l’abitazione di residenza.
Articolo Precedente
Casa sulla Roccia in campo contro la dispersione scolastica
Articolo Successivo
Solofra, due donne affittano casa al mare, ma si rivela una truffa.