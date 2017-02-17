Home Cronaca 70enne picchiato e offeso da moglie e figlio: denunciati e allontanati da casa

70enne picchiato e offeso da moglie e figlio: denunciati e allontanati da casa

di Redazione 17/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno dato esecuzione al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di due persone, entrambe residenti nel mandamento Baianese, rispettivamente moglie e figlio del 70enne da loro maltrattato. I due destinatari del provvedimento avevano sottoposto il proprio congiunto a continue vessazioni sia fisiche che morali, costringendolo a subire continue minacce e percosse, arrivando anche a non accudirlo nelle sue primarie esigenze di vita quotidiana, privandolo addirittura del cibo. L’anziano in conseguenza di tale stato di cose viveva nel degrado e nella sporcizia: lo stesso, sotto la minaccia di più severe conseguenze fisiche, veniva altresì costretto a consegnare loro la tessera bancomat, con la quale prelevavano ingenti somme di denaro per soddisfare le loro esigenze private. I Carabinieri del Comando Stazione di Baiano, avuta notizia di tale situazione di abbandono, si attivavano immediatamente per porre fine ai maltrattamenti. A seguito di mirati servizi ed indagini, in breve tempo i militari operanti riuscivano a raccogliere elementi probanti necessari a presentare all’Autorità Giudiziaria la richiesta di applicazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare a carico del 35enne e della madre 60enne. Il Giudice, condividendo pienamente l’operato dei Carabinieri procedeva ad emettere il provvedimento in questione che è stato notificato agli interessati i quali hanno dovuto immediatamente lasciare l’abitazione di residenza.