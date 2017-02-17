Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Casa sulla Roccia in campo contro la dispersione scolastica

Redazione Avatar

di Redazione

17/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Casa sulla Roccia in campo contro la dispersione scolastica
Il Centro di Solidarietà La Casa sulla Roccia di Avellino scende in campo contro la dispersione scolastica, un antipatico fenomeno sempre più presente in Irpinia e non solo. L’associazione ha infatti presentato un progetto per la realizzazione di un Centro di aggregazione sociale per promuovere attività mirate a prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Il progetto è a valere sul Bando Adolescenza, indetto dalla Fondazione “Impresa Sociale con i Bambini”. Tutto ciò anche grazie alla collaborazione che da sempre esiste con il Comune di Mercogliano, dove le porte dell’amministrazione comunale sono sempre aperte per incoraggiare e sostenere le nostre attività. “Ringraziamo il sindaco Massimiliano Carullo e la sua giunta per aver concesso alla nostra struttura uno spazio nel Centro Comunale denominato “Città a Spasso”. Grazie alla vicinanza del sindaco, alla sensibilità dell’amministrazione tutta che è sempre presente al fianco delle categorie più deboli,  la nostra Associazione ha presentato il suddetto progetto”.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Le probabili formazioni di Cittadella-Avellino. Lupi in cerca del colpaccio esterno

Articolo Successivo

70enne picchiato e offeso da moglie e figlio: denunciati e allontanati da casa

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come gestire emergenze sul posto di lavoro

Come gestire emergenze sul posto di lavoro

16/09/2025

Quando affidarsi a un’agenzia hostess per la gestione del tuo stand

Quando affidarsi a un’agenzia hostess per la gestione del tuo stand

11/09/2025

Corso di Formazione sulla Segnaletica Stradale

Corso di Formazione sulla Segnaletica Stradale

27/11/2023