Casa sulla Roccia in campo contro la dispersione scolastica

di Redazione 17/02/2017

Il Centro di Solidarietà La Casa sulla Roccia di Avellino scende in campo contro la dispersione scolastica, un antipatico fenomeno sempre più presente in Irpinia e non solo. L’associazione ha infatti presentato un progetto per la realizzazione di un Centro di aggregazione sociale per promuovere attività mirate a prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Il progetto è a valere sul Bando Adolescenza, indetto dalla Fondazione “Impresa Sociale con i Bambini”. Tutto ciò anche grazie alla collaborazione che da sempre esiste con il Comune di Mercogliano, dove le porte dell’amministrazione comunale sono sempre aperte per incoraggiare e sostenere le nostre attività. “Ringraziamo il sindaco Massimiliano Carullo e la sua giunta per aver concesso alla nostra struttura uno spazio nel Centro Comunale denominato “Città a Spasso”. Grazie alla vicinanza del sindaco, alla sensibilità dell’amministrazione tutta che è sempre presente al fianco delle categorie più deboli, la nostra Associazione ha presentato il suddetto progetto”.