Solofra, due donne affittano casa al mare, ma si rivela una truffa.

di Redazione 17/02/2017

Prosegue incessante l’attività dell’Arma per impedire la consumazione di truffe in genere. Dopo l’azione di contrasto eseguita con l’iniziativa del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino “DIFENDITI DALLE TRUFFE”, la Compagnia Carabinieri di Avellino ha proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria numerosi soggetti responsabili di truffe di vario genere ed in particolare per truffe on-line. E proprio per quest’ultima tipologia di reato, i militari della Stazione di Solofra, prendendo spunto da una denuncia contro ignoti presentata da due donne presso quel Comando, iniziavano immediatamente un’intensa attività investigativa all’esito della quale deferivano alla competente Autorità Giudiziaria un 35enne Avellinese. Nel corso delle accurate indagini eseguite dai Carabinieri, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti del predetto che, la scorsa estate, aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito online due annunci per l’affitto di una villa al mare. Grazie a foto panoramiche mozzafiato ed al prezzo conveniente, riusciva a persuadere le due donne, potenziali affittuarie, che decidevano quindi di contattare l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sull’immobile sia per ridurre al minimo il dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia delle acquirenti le quali, convinte che si trattasse di un buon affare, non esitavano a versare la caparra pattuita mediante ricarica su carta prepagata. Ma, incassato il denaro, il truffatore faceva perdere le proprie tracce rendendosi irreperibile su tutte le utenze fornite.E solo a questo punto non avevano più alcun dubbio del raggiro in cui erano incappate e non indugiavano a denunciare l’accaduto ai Carabinieri. I militari, a seguito di mirate indagini, riuscivano ad identificare e denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il 35enne, ritenuto responsabile del reato di truffa on-line.