Wilmots al Genoa? Tutti gli aggiornamenti del mercato dell'Avellino

di Redazione 10/07/2018

Si delinea sempre più il nuovo Avellino che affronterà la prossima stagione di Serie B. Tanti affari in dirittura di arrivo, nomi importanti o di giovani promesse, qualche giusto sacrificio e trattative importanti che potrebbero decollare. In queste ore i nomi più caldi sono in uscita: non solo Ardemagni, corteggiato dal Livorno, ma anche quello di Wilmots al Genoa. Il centrocampista belga interessa a Preziosi, che potrebbe piazzare un colpo molto simile a quello di Omeonga. Wilmots al Genoa: l'affare è possibile? La trattativa tra l'Avellino di Walter Taccone e il Frosinone sembrava già essere completata. Il nome al centro del dibattito era stato Reno Wilmots, centrocampista belga per cui i ciociari si erano mossi prima di tutti. Pur avendo completato, de facto, la trattiva il trasferimento potrebbe non farsi per via della presenza insistente del Genoa, che tenta di acquistare il giovane centrocampista. Wilmots al Genoa potrebbe essere un importante profilo per la società ligure, che tenta di giungere al bis: già trattativa con l'Avellino, già per un centrocampista belga. L'anno scorso il profilo era stato quello di Stephane Omeonga; proprio grazie al guadagno ottenuto da quella trattativa la società irpina potrà giungere al profilo argentino per la difesa, non ancora chiarito del tutto. Le altre trattative di mercato L'affare possibile di Wilmots al Genoa è certamente quello che sta animando le ultime ore, pur non essendo - tuttavia - l'ultimo del già tanto dinamico mercato dell'Avellino. Sempre sponda Genoa, questa volta in entrata, è confermato il nome del laterale destro che si unirà all'Avellino la scorsa stagione: si tratta dell'ex Inter Primavera Federico Valietti, pronto a mettere la sua firma sul contratto. In arrivo anche Alessandro Buongiorno, difensore del Torino Primavera che ha anche esordito in Serie A, contro il Crotone. Quanto all'attacco, il sacrificio dovrebbe essere quello di Federico Ardemagni, fortemente corteggiato dal Livorno e dal Venezia. L'attaccante potrebbe essere sostituito da Gaetano Monachello, favorito su Nicola Citro. Sicuramente rimarrà nella corte di Marcolini Benjamin Mokulu, dopo i prestiti prima al Frosinone e poi alla Cremonese.