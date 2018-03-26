Home Dai Comuni Volley - Torna il Memorial MARIELLA IANORA

Volley - Torna il Memorial MARIELLA IANORA

26/03/2018

Il 27 e 28 marzo al Palamontoro torna l'ormai fisso appuntamento con il Memorial dedicato a MARIELLA IANORA, la giovanissima appassionata di Volley prematuramente scomparsa. Organizzato in collaborazione con la FIPAV (Federazione Pallavolo Avellino) la nuova "Irno Cup" vedrà la partecipazione dei padroni di casa della ASD Emilio Vietri, della ASD Phoenix Solofra, della MIG Solofra Volley, della DA.CA Skins Montoro, della ASD Miss Volley, della Alto Irno Volley, della S.G. Volley 1997, della Volare Benevento e della ASD Pallavolo Cesinali. Due giorni dedicati al Volley con le sfide tra pari età e categorie dei giovani pallavolisti e pallavoliste appartenenti alle molte società che partecipano a questa edizione. Due giorni ricchi di sport ed emozioni a cui non potete mancare!