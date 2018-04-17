Volley Emilio Vietri Montoro, la promozione è a un passo!
di Redazione
17/04/2018
Grandiosa ripresa della Emilio Vietri Montoro che dopo la vittoria casalinga con il Granvolley Capua ed in trasferta contro l'APD Vittoria Marano, riconquista la vetta della Classifica del Girone B della Serie D Femminile FIPAV Campania, e si porta ad un passo dalla Serie C.
Complice della scalata delle ragazze di coach Senatore, la vittoria della Ischia Volley in trasferta a Capua.
Le belle del volley montorese, riprese dagli infortuni e dalle assenze che avevano stoppato la corsa al vertice della fase di andata, mostrano il proprio carattere e si confermano al meritato primo posto in classifica.
Ora testa e cuore all'ultima gara di campionato, domenica 22 aprile alle ore 18,00, al Pala Montoro, nel derby con la Phoenix Solofra, dritte verso la promozione diretta in Serie C.
Avanti tutta... Mollare... Mai, mai, mai...
Articolo Precedente
Come può emergere un giovane in Irpinia? Intervista alla blogger Annabella Prisco
Articolo Successivo
Montoro, due Pitbull scavalcano il cancello ed uccidono il cane del vicino