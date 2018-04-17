Volley Emilio Vietri Montoro, la promozione è a un passo!

Grandiosa ripresa della Emilio Vietri Montoro che dopo la vittoria casalinga con il Granvolley Capua ed in trasferta contro l'APD Vittoria Marano, riconquista la vetta della Classifica del Girone B della Serie D Femminile FIPAV Campania, e si porta ad un passo dalla Serie C.

Complice della scalata delle ragazze di coach Senatore, la vittoria della Ischia Volley in trasferta a Capua.

Le belle del volley montorese, riprese dagli infortuni e dalle assenze che avevano stoppato la corsa al vertice della fase di andata, mostrano il proprio carattere e si confermano al meritato primo posto in classifica.