Montoro, due Pitbull scavalcano il cancello ed uccidono il cane del vicino

Azzannata da due pitbull che hanno scavalcato la recinzione di un’abitazione privata: a farne le spese la cagnolina meticcia del vicino, morta dissanguata a seguito delle gravi ferite riportate. È successo ieri pomeriggio a Montoro: un passante assiste alla scena ed immediatamente effettua una chiamata al “112”. Dopo qualche minuto giunge sul luogo segnalato la pattuglia della Stazione Carabinieri di Montoro Inferiore, già impegnata in quell’area nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I militari trovano il padrone di “Rosetta”, visibilmente scosso, impietrito ad osservare la carcassa della sua amica a quattro zampe, brutalmente aggredita e dilaniata dalla maggiore forza di quei due cani.

Sul posto veniva richiesto l’intervenuto personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Avellino. Alla luce delle evidenze emerse, per il possessore dei due pitbull, entrambi sprovvisti di microchip, oltre alla contravvenzione amministrativa è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, poiché ritenuto responsabile del reato di Omessa custodia e malgoverno di animali.

Entrambi i pitbull, sono stati sottoposti a sequestro sanitario ed affidati al locale canile municipale per il previsto periodo di osservazione di 10 giorni, trascorso il quale il proprietario potrà ritirarli dopo aver realizzato un’idonea struttura per detenerli.