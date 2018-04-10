Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Montoro, due Pitbull scavalcano il cancello ed uccidono il cane del vicino

Redazione Avatar

di Redazione

10/04/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Montoro, due Pitbull scavalcano il cancello ed uccidono il cane del vicino

Azzannata da due pitbull che hanno scavalcato la recinzione di un’abitazione privata: a farne le spese la cagnolina meticcia del vicino, morta dissanguata a seguito delle gravi ferite riportate. È successo ieri pomeriggio a Montoro: un passante assiste alla scena ed immediatamente effettua una chiamata al “112”. Dopo qualche minuto giunge sul luogo segnalato la pattuglia della Stazione Carabinieri di Montoro Inferiore, già impegnata in quell’area nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I militari trovano il padrone di “Rosetta”, visibilmente scosso, impietrito ad osservare la carcassa della sua amica a quattro zampe, brutalmente aggredita e dilaniata dalla maggiore forza di quei due cani.

Sul posto veniva richiesto l’intervenuto personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Avellino. Alla luce delle evidenze emerse, per il possessore dei due pitbull, entrambi sprovvisti di microchip, oltre alla contravvenzione amministrativa è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, poiché ritenuto responsabile del reato di Omessa custodia e malgoverno di animali.

Entrambi i pitbull, sono stati sottoposti a sequestro sanitario ed affidati al locale canile municipale per il previsto periodo di osservazione di 10 giorni, trascorso il quale il proprietario potrà ritirarli dopo aver realizzato un’idonea struttura per detenerli.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Volley Emilio Vietri Montoro, la promozione è a un passo!

Articolo Successivo

Amministrative Avellino 2018: centro destra tra Benigni e D'Ercole.

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018