Vincenzo De Luca, nessun nuovo partito: solo inutile idiozia

17/01/2017

Vincenzo De Luca, nessun nuovo partito: solo inutile idiozia
“Alcuni titoli sono scritti ormai prima che gli eventi si svolgano. Si è tenuta ad Afragola una iniziativa – che aveva come tema “Obiettivo Lavoro” – promossa da una delle liste civiche e di programma che mi affiancano da ben sei anni. Questa manifestazione è diventata su qualche organo di informazione, il lancio improvviso e insidioso del mio “partito personale”. Indifferenti al fatto che, da venti anni, contrasto l’idiozia dei partiti personali; indifferenti alla realtà delle cose che si fanno, l’importante è fare gossip, fantapolitica, caricature che possano strappare un’attenzione, che non si riesce ad ottenere con la correttezza, la professionalità, il rispetto della verità. Dal minuto successivo al voto referendario sono oggetto di tale attenzione, morbosa e falsificante. Niente da fare. E’ una battaglia persa quella per la serietà. Occorre rassegnarsi a pubblicare le registrazioni video e audio degli eventi cui si partecipa. (Ma senza illudersi, perché ormai, in Italia, la decenza è morta)”.
