Home Attualità Maltempo, in serata previste nuove nevicate: saranno ancora abbondanti?

Maltempo, in serata previste nuove nevicate: saranno ancora abbondanti?

di Redazione 17/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il maltempo non abbandona l'Irpinia, secondo le nuove previsioni meteo, rilanciate anche dalla Protezione Civile Campana, in serata è previsto un nuovo crollo delle temperature, con nevicate attorno ai 400 metri. Ma cerchiamo di capire cosa accade nelle prossime ore nel dettaglio. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo con conseguente criticità meteorologica di colore Giallo per piogge, temporali e neve valevole a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani, per Matese, Alto Volturno, Sannio e Irpinia. Le precipitazioni passeranno da sparse a diffuse e avranno anche carattere di rovescio o temporale, localmente anche di moderata intensità.Neve a quote superiori ai 400-600m, in risalita nella giornata di domani, mercoledì 18 gennaio 2017, fino a 800m. Gli accumuli al suolo risulteranno puntualmente moderati.Si segnalano raffiche di vento nei temporali e gelate. La Protezione civile regionale raccomanda alle autorità competenti di mantenere in vigore o porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni. Agli automobilisti si ricorda di mettersi in viaggio con le dotazioni da neve.