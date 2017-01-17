Avellino, Pedullà: "Evacuo all'Avellino: ecco quando"

Felice Evacuo all'Avellino. Un matrimonio che sembra ad un passo dal sì. Secondo l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà,

L'ex bomber del Novara aveva già raggiunto l'accordo con l'Alessandria, ma appena ha sentito il nome "Avellino" non ha esitato. Evacuo convince anche il tifo biancoverde: il calciatore nato a Pompei considera Avellino come una città sua. Dopo 10 anni l'amore calcistico potrebbe ricongiungersi. Anche da piazza Libertà giungono segnali positivi, il colpo Evacuo potrebbe essere ufficializzato anche nelle prossime ore, visto che il calciatore pur di raggiungere l'Irpinia si ridurebbe anche l'ingaggio (percepisce dal Parma oltre 250 mila euro).

Gli emiliani, intanto, stanno per concludere un'altra trattativa con l'Avellino, questa volta in entrata: Pierluigi Frattali saluterà Avellino dopo due anni e mezzo e si legherà agli emiliani con un contratto triennale. Contestualmente l'Avellino ufficializzerà il suo sostituto: è stato infatti definito il passaggio di Luca Lezzerini ai biancoverdi. Giungerà con la formula del prestito e dovrebbe firmare nella giornata di domani. Manca ormai solo l'annuncio ufficiale del doppio passaggio, che arriverà entro pochi giorni.

l’Avellino aspetta il calciatore tra domani e giovedì, il tempo necessario per la risoluzione del proprio contratto con il Parma. I lupi hanno vinto il duello a distanza con l’che lo avrebbe preso solo per sei mesi, mentre l’è disposto a fargli un anno e mezzo di contratto, ora bisogna solo aspettare che Evacuo si accordi con ilsua attuale squadra.In entrata, invece, la dirigenza irpina è al lavoro per rinforzare anche la corsia di sinistra e secondo quanto riportato da Ciociaria Oggi, l'Avellino sarebbe tornato alla carica per, esterno classe 1991 in scadenza nel giugno 2017, che il Frosinone girerebbe volentieri in prestito ai biancoverdi, dopo il passaggio in gialloblu di Mokulu e il tentativo a vuoto per Gucher (finito poi al Vicenza) e Cocco.