Montoro, celebrata la 20^Festa della Polizia Municipale

1997-2017. A venti anni dalla prima edizione, si è tenuta ieri, come da tradizione, presso la Chiesa di Maria SS. di Costantinopoli, la Celebrazione di San Sebastiano, cerimonia in onore del, che non coinvolge solo il corpo della Polizia Locale, ma tutti i cittadini che ad essi si rivolgono, per chiedere garanzie, legalità, sicurezza, informazioni. Dopo il ritrovo nei locali adiacenti la chiesa della frazione di Piazza di Pandola, si è svolta la cerimonia religiosa officiata dal Rev.. Al termine della liturgia eucaristica ci sono stati i saluti e i ringraziamenti ufficiali del Comandante della Polizia Municipale della Città, che ha fatto lettura ai presenti della preghiera del Vigile Urbano, del Tenente, del Consigliere Comunale, dell'Assessoree del Sindaco di Montoro,. Al termine, la consueta benedizione solenne di tutti i veicoli di Servizio. Presenti tutti i corpi di Polizia: carabinieri, finanza, vigili urbani, oltre alle Associazioni di Volontariato e alla Protezione Civile. Di seguito il video (realizzato da Giovanni Ragosa) con i momenti più importanti della Celebrazione https://www.youtube.com/watch?v=u2xWr729LNo

Nella giornata odierna, il Sindaco della Città di Montoro Mario Bianchino, unitamente ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e del Corpo della Polizia Municipale, ha preso parte alla Cerimonia Regionale in onore di San Sebastiano che si è svolta presso la "Chiesa dell'Annunziata" di Salerno.