Montoro, celebrata la 20^Festa della Polizia Municipale

1997-2017. A venti anni dalla prima edizione, si è tenuta ieri, come da tradizione, presso la Chiesa di Maria SS. di Costantinopoli, la Celebrazione di San Sebastiano, cerimonia in onore del Patrono del Corpo dei Vigili Urbani
, che non coinvolge solo il corpo della Polizia Locale, ma tutti i cittadini che ad essi si rivolgono, per chiedere garanzie, legalità, sicurezza, informazioni.
Dopo il ritrovo nei locali adiacenti la chiesa della frazione di Piazza di Pandola, si è svolta la cerimonia religiosa officiata dal Rev. Don Giovanni Mascia
. Al termine della liturgia eucaristica ci sono stati i saluti e i ringraziamenti ufficiali del Comandante della Polizia Municipale della Città Domenico Sullo
, che ha fatto lettura ai presenti della preghiera del Vigile Urbano, del Tenente Pietro Paradiso
, del Consigliere Comunale Michele Capuano
, dell'Assessore Stefania Siano
e del Sindaco di Montoro, Mario Bianchino
. Al termine, la consueta benedizione solenne di tutti i veicoli di Servizio. Presenti tutti i corpi di Polizia: carabinieri, finanza, vigili urbani, oltre alle Associazioni di Volontariato e alla Protezione Civile.
Di seguito il video (realizzato da Giovanni Ragosa) con i momenti più importanti della Celebrazione
https://www.youtube.com/watch?v=u2xWr729LNo
Nella giornata odierna, il Sindaco della Città di Montoro Mario Bianchino, unitamente ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e del Corpo della Polizia Municipale, ha preso parte alla Cerimonia Regionale in onore di San Sebastiano che si è svolta presso la "Chiesa dell'Annunziata" di Salerno.