Home Sport Trofeo Terra d’Irpina, sorteggiati i Gironi. Il 3 e il 4 Gennaio i big sportivi saranno gli under 15

Trofeo Terra d’Irpina, sorteggiati i Gironi. Il 3 e il 4 Gennaio i big sportivi saranno gli under 15

di Redazione 29/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Oggi pomeriggio presso lo stadio Partenio Lombardi è avvenuta la conferenza stampa di presentazione del “Primo Torneo Nazionale Terra d’Irpina under 15”, promosso dall’associazione calcistica Vis Montorese in collaborazione con i partner ufficiali dell’iniziativa Gruppo Taccone e HS. Alla conferenza di presentazione delle due giornate sprtive, il presidente della Vis Montorese ha voluto espressamente ringraziare i club che hanno aderito al torneo, in particolar modo i club fuori Regione: FC Bari e Modena FC, club che saranno ospiti ad Avellino al torneo dal 2 gennaio al 4 gennaio 2017 a questi si aggiungono le società Campane: l’US Avellino, la Juve Stabia e la Paganese, società che hanno aderito fin da subito al torneo irpino. “Abbiamo voluto promuovere questa iniziativa insieme all’Avellino per stare sempre più vicino ai giovani irpini che amano il calcio e si avvicinano al mondo dilettantistico, ringrazio i presidenti Walter Taccone e Michele Gubitosa per l’ospitalità al Partenio e tutte le società che hanno aderito all’iniziativa, spero che questo sia solo ’inizio di un torneo Nazionale rivolto ai giovanissimi e che possano in futuro succedersene altri” ha dichiarato Stefano Bisogno presidente della Vis Montorese. Renato Cioffi responsabile del settore giovanile dell’US Avellino, ha dichiarato di averne fin da subito apprezzato l’organizzazione del Torneo Nazionale, dedicato agli under: “uno stimolo in più nel confrontarsi con diverse realtà calcistiche e migliorarsi . La Montorese è sempre stata vicino alla nostra realtà e non vediamo l’ora di confrontarci sul campo” ha concluso Cioffi. Il DS della Vis Montorese Osvaldo Formica ha spiegato dettagliatamente il programma del torneo che si svilupperà in due giornate sportive divise in due gironi A e B, sotto la direzione degli arbitri federali. In quest’occasione sono stati sorteggiati i gironi che hanno avuto questo ordine Girone A: Bari, Vis Montorese, Paganese Girone B: Avellino, Modena e Juve Stabia Le gare inizieranno il giorno 3 gennaio alle ore 10.00 allo stadio Partenio e si concluderanno il giorno 4 con le premiazioni finali. Il giorno 3 a sfidarsi nel giorne A saranno Bari Vis Montorese e nel giorno B Avellino- Modena. Non resta che seguire il torneo nelle due giornate dedicate e dimostrare ai giovanissimi il calore della tifoseria.