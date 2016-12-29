Home Sport Michael Schumacher, tre anni fa il terribile incidente. Non mollare!

Michael Schumacher, tre anni fa il terribile incidente. Non mollare!

di Redazione 29/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un silenzio lungo 3 anni - 29 dicembre, anniversario triste, 3 anni fa Michael Schumacher cadeva con gli sci sulle piste di Méribel (alpi francesi).L'ex pilota automobilistico tedesco (Hürth, 03/01/69), il più vincente campione della Formula Uno e in generale uno dei più grandi automobilisti sportivi di tutti i tempi (7 titoli mondiali), dopo i soccorsi, il ricovero, il coma e le dimissioni, è oggi nella sua villa di Gland sul Lago di Ginevra. In Svizzera l'ex pilota è costretto a una dura e quasi impossibile riabilitazione. Qui, oltre alla moglie Corinna Betsch (cavallerizza) e i figli, il campione viene seguito da una equipe di specialisti, legati al più assoluto riserbo sulle condizioni di salute del 48 enne pilota. La famiglia Schumacher si chiude tra silenzi e speranze. Rare notizie trapelano soltanto da un account twitter voluto dalla moglie. Ultime notizie certe risalgono allo scorso settembre quando Felix Damm, avvocato del campione, riporta che Schumacher non cammina e non riesce ad alzarsi in piedi nemmeno con l'aiuto di medici e infermieri. La strada verso la "miracolosa guarigione" è lunga, difficile, tortuosa. W Schumi, "continua a correre"!!!