Home Cronaca Spaccio di droga, 25enne fermato a Montoro

Spaccio di droga, 25enne fermato a Montoro

di Redazione 03/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, operando nell’ambito di una più ampia e pianificata strategia di azione in chiave preventiva e repressiva nei confronti del fenomeno dello spaccio di droga, hanno effettuato una serie di controlli con particolare attenzione alle aree limitrofe agli edifici scolastici, soffermandosi a sorvegliare in modo discreto ed anche con l’impiego di personale in borghese del Nucleo Operativo, molti dei luoghi in cui i giovani sono maggiormente soliti ritrovarsi e dove, purtroppo, l’insidia della devianza può essere spesso in agguato. L’attività, spesso condotta unitamente ad unità cinofila, è mirata a fare una campagna pressante contro la droga nei confronti dei giovani che, per vari e diversi motivi sono più vulnerabili nell’approccio alla delicata questione. Nell’ambito di tali servizi, in Montoro, i Carabinieri della Stazione di Montoro sud fermavano un’autovettura con a bordo un 25enne della provincia di Salerno, già noto alle Forze dell’Ordine. Appena fermato il giovane manifestava un apparente ed inspiegato nervosismo tale da insospettire i militari che decidevano quindi di approfondire il controllo: a seguito di perquisizione veniva trovato in possesso di varie dosi di hashish e marijuana nonché di un grinder. Gli operanti, non paghi del risultato ottenuto, decidevano di estendere il controllo anche alla sua abitazione ove rinvenivano analoghe sostanze stupefacenti occultate in borsoni e suppellettili. A carico del 25enne scattava pertanto la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.