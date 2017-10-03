Terza Categoria, ecco l'Etoìle Montoro, mister De Stefano: "Vogliamo sorprendere"

Una nuova realtà calcistica montorese tra i dilettanti di 3^Categoria. Dopo l'esperienza nel campionato Csi di Cava, con uno splendido secondo posto, ecco l'Etoìle Montoro. I ragazzi di mister Luigi De Stefano vogliono affermarsi anche tra le compagini del campionato provinciale.

"Vogliamo essere la vera rivelazione del prossimo campionato. Contiamo di far sentire la nostra presenza, afferma il tecnico, come sempre abbiamo dimostrato, con la massima serietà, il rispetto e la correttezza verso tutti. Il nostro unico obiettivo reale è divertirsi e perchè no, vincere".

Ventitre i calciatori già presenti in rosa. Silvestro Giaquinto e Antonio Ricci si giocheranno il ruolo di portiere titolare. Poi, in tutti i reparti, un vero e proprio mix di giovani e calciatori di esperienza. In difesa ci saranno Ruggero Tammaro, Francesco Iannone, Gennaro Giaquinto, Luigi Trotta, Bartolo Botta, Gennaro Tozio, Antonio Milito, Antonio Rodia e Massimo De Stefano. Nella fase centrale del campo, mister De Stefano potrà contare su Michele Giaquinto, Alfonso Contursi, Antonio Addivinola, Mauro Penna, Nicola Rizzo, Gaetano Giaquinto, Antonio Orvieto e Francesco De Stefano. In attacco Giovanni De Girolamo, Michele De Maio, Manuel Russo e Gennaro Pironti. E' già iniziata la preparazione atletica che durerà alcune settimane, presumibilmente fino ad inizio novembre, quando dovrebbe alzarsi il sipario sul nuovo campionato 2017/2018.