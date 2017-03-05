Home Cronaca Solofra, 50 enne truffato online: l'impastatrice acquistata non arriva!

di Redazione 05/03/2017

Prosegue incessante l’attività dell’Arma per impedire la consumazione di truffe in genere. Dopo l’azione di contrasto eseguita con l’iniziativa del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino “DIFENDITI DALLE TRUFFE”, la Compagnia Carabinieri di Avellino ha proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria numerosi soggetti responsabili di truffe di vario genere ed in particolare per truffe on-line. E proprio per quest’ultima tipologia di reato, i militari della Stazione di Solofra, prendendo spunto da una denuncia contro ignoti, iniziavano immediatamente un’attività investigativa all’esito della quale deferivano alla competente Autorità Giudiziaria un 50enne del nord Italia. Nel corso delle accurate indagini eseguite dai Carabinieri, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti del predetto che aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito online la vendita di un’impastatrice; l’acquirente, convinto si trattasse di un buon affare, non esitava a versare la caparra pattuita, 250 euro, mediante ricarica su carta prepagata. Ma, incassato il denaro, il truffatore faceva perdere le proprie tracce rendendosi irreperibile su tutte le utenze fornite. I militari, alla luce delle evidenze emerse, una volta identificato il truffatore, un 50enne della provincia di Brescia, procedevano a deferirlo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino perché ritenuto responsabile di truffa on-line.