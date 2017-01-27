Shoah, l'attore montorese Carmine Iannone interpreta Primo Levi
di Redazione
27/01/2017
Carmine Iannone interpreta "Se questo è un uomo"L'attore montorese Carmine Iannone ha interpretato "Se questo è un uomo", l'opera memorialistica di Primo Levi scritta tra il dicembre 1945 ed il gennaio 1947, che rappresenta la coinvolgente ma meditata testimonianza di quanto vissuto dall'autore nel campo di concentramento di Monowitz. Levi sopravvisse infatti alla deportazione nel campo di Monowitz, lager satellite del complesso di Auschwitz e sede dell'impianto Buna-Werke proprietà della I.G. Farben. Questo il testo completo dell'opera: https://www.youtube.com/watch?v=ApK6u_AXTKA
Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici: Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango che non conosce pace che lotta per mezzo pane che muore per un si o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome senza più forza di ricordare vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato: vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore stando in casa andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi.
