Serie B, Benevento-Avellino, i convocati di mister Novellino.

di Redazione 29/04/2017

Ci siamo quasi, non manca molto! Lunedì sarà derby. Giallorossi e biancoverdi si sfideranno per la prima in cadetteria, al "Ciro Vigorito-S.Colomba" di Benevento, a casa degli "stregoni". In casa Avellino, Walter Novellino ha avuto a disposizione una settimana per preparare delicatissima gara e caricare i suoi uomini. Il Trainer di Montemarano in questi giorni ha preferito fare allenare i suoi in città, vicino anche all'affetto di tutti i tifosi, rifiutando il ritiro in provincia, per non far deprimere maggiormente i suoi ragazzi. Dopo giorni di attento lavoro il mister ha tirato le somme e ha diramato la lista dei calciatori che partiranno per la trasferta in terra sannita e chi invece non farà parte del gruppo. Qui di seguito, la lista convocati per Benevento-Avellino, di Walter Alfredo Novellino. Portieri: Radunovic, Lezzerini. Difensori: Laverone, Jiday, Djimsiti, Perrotta, Asmah, Solerio. Centrocampisti: Lasik, Moretti, Paghera, Omeonga, D'Angelo, Belloni. Attaccanti: Ardemagni, Eusepi, Verde, Soumarè, Camarà, Bidaoui. Indisponibili: Iuliano (scelta tecnica), Gavazzi, Gonzalez, Migliorini. Castaldo (squalificato).