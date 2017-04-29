Home Cronaca Ariano Irpino, gestiva una casa di prostituzione: arrestata donna di 40 anni

di Redazione 29/04/2017

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino, hanno tratto in arresto una 40enne, in quanto ritenuta responsabile di aver avviato nella città del Tricolle una casa di prostituzione. L’intervento degli uomini dell’Arma è scattato a seguito di una meticolosa e laboriosa attività informativa, giunta a corollario del capillare controllo del territorio che i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino svolgono nel loro quotidiano impegno a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Da alcuni giorni infatti i militari avevano intuito che, ad Ariano Irpino, un’abitazione potesse celare qualche segreto potenzialmente sospetto. Di lì la decisione di porre sotto osservazione la casa e notare quell’insolito e continuo via vai di uomini soli che generalmente caratterizza e contraddistingue obiettivi operativi di siffatta natura. Nella mattinata odierna, a seguito d’intervento i militari hanno potuto confermare la natura illecita delle prestazioni che vi si praticavano nell’abitazione. Quando i Carabinieri hanno bussato alla porta la donna, resasi conto della scomoda presenza, ha tentato di intralciare in ogni modo l’operato dei militari che, entrati nell’abitazione, avevano modo di riscontrare l’effettiva presenza di tre donne, di origini dominicane ma residente in Italia, che si prostituivano. Gli accertamenti investigativi hanno consentito ai militari di far emergere responsabilità penali a carico della 40enne che aveva tollerato quanto illecitamente praticato nella sua abitazione. La stessa, inchiodata alle proprie responsabilità da tutte le evidenze raccolte, veniva quindi dichiarata in stato di arresto e, successivamente associata presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento.