Schiacciato dal tronco di un albero sul Laceno

In mattina, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, è intervenuta nel territorio del comune di Bagnoli Irpino, sull’altopiano del Laceno, per un soccorso ad un uomo, il quale intento nel taglio di un albero è rimasto ferito dalla caduta dello stesso.

Il malcapitato è stato consegnato ai sanitari del 118, intervenuti con un’eliambulanza per il trasporto presso il piazzale antistante lo stadio Partenio-Lombardi, da dove è stato trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino, per le cure del caso. È stata effettuata l’assistenza all’elicottero sia sull’altopiano del Laceno, che presso il piazzale dello stadio.