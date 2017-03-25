Home Dai Comuni Montoro, presentato il nuovo gonfalone e lo stemma della Città

Montoro, presentato il nuovo gonfalone e lo stemma della Città

di Redazione 25/03/2017

Presentato ufficialmente presso la Sala Convegni dell'Istituto Comprensivo Statale "M. Pironti" della frazione Piano il nuovo Gonfalone Civico, oltre allo Stemma della Città di Montoro. Il riconoscimento identificativo del Comune dei Due Principati è avvenuto per conferimento con apposito Decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2015. Alla giornata di presentazione, promossa dal Sindaco e dall'Amministrazione Comunale ha preso parte anche la Dott.ssa Sara Pagnini, che ha curato personalmente la realizzazione del Gonfalone, in perfetta sintonia con la normativa vigente in materia: "Al suo interno è presente la corona di città che è d'oro, lo stemma presente nello scudo sannitico, con il campo azzurro. Ci sono tre montagne di forma conica e una croce latina, tutte d'oro, simboli che derivano dal toponimo Montorium, già accreditato nel 1100, con il significato di monti d'oro, monti fertili, territori di abbondanza. Sotto lo scudo ci sono le foglie di alloro e di quercia, legate dal nastro tricolore, elementi che devono avere tutti gli stemmi dei comuni italiani. I fregi d'oro chiudono il gonfalone, in quanto chi ha il titolo di città ufficiale, deve avere le ornamentazioni esteriori, compresi i cordoni, d'oro. Il gonfalone è stato realizzato dalle suore di un monastero di clausura toscano, suore dell'ordine benedettino ed è stato ricamato su purissima seta". I ringraziamenti alla dottoressa Pagnini sono giunti dal Sindaco di Montoro, Mario Bianchino: "Voglio ringraziare a nome personale e di tutta l'Amministrazione Comunale la dott.ssa Pagnini, che è stata molto gentile a dare la sua disponibilità e a venire nella nostra città. Nell'incontro avuto con le scuole si sono potuti apprendere diversi aspetti in più, analizzando tutti gli elementi storici che caratterizzano il nostro stemma, fornendo nozioni di “Araldica Civica” e arricchendo notevolmente il valore e il patrimonio della nostra comunità." Il nuovo gonfalone della città è stato presente alla “Marcia contro le mafie”, che si è tenuta il 21 marzo a Ponticelli (NA). In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Montoro e dell'intera comunità, per l’impegno della legalità e la lotta a tutte le sopraffazioni c'erano l’Assessore alle politiche sociali Stefania Siano ed il Consigliere Comunale Paola Guarino.