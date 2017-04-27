Home Dai Comuni ScegliAmo l’Ambiente’, primo incontro tematico con la città

di Redazione 27/04/2017

Si terrà domani alle ore 19, ad Atripalda, il primo degli incontri tematici promossi dalla lista civica ‘ScegliAmo Atripalda’ per stimolare la discussione con la cittadinanza e proseguire nella stesura del programma elettorale. ‘ScegliAmo l’Ambiente’ è questo il titolo del primo tavolo di discussione organizzato dalla lista civica guidata dal candidato sindaco Giuseppe Spagnuolo. L’incontro si svolgerà nella sede del comitato elettorale, in via Roma. Si cercherà di analizzare dunque, le questioni ambientali del territorio atripaldese e quali possono essere le iniziative da intraprendere per salvaguardare il territorio e la qualità della vita dei cittadini.